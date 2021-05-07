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HaberlerSağlıkÇOK ÖNEMLİ UYARI! O kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor! - Haberler
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Prof. Dr. Cinel: 2 doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Şu anda elimizdeki veriler geneli ifade etmez ama belli bir popülasyonun belli bir sayısına baktığınızda 2. doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz. Burası açık ve net. Veya iki doz aşı olanların servislerde hastalansalar bile hastalığı daha hafif geçirdiklerine şahit oluyoruz" dedi

ÇOK ÖNEMLİ UYARI! O kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor! - Haberler
O kişiler yoğun bakıma daha az düşüyor!
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DHA

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, koronavirüs aşılarının vaka sayılarında ve hastalığı geçirenler üzerindeki etkisini değerlendirdi.

Prof. Dr. İsmail Cinel, "Bu hafta çok önemli ve üçüncü hafta. Bu hafta biz ağır hasta sayısının aşağıya kıvrıldığını gördük, bu hafta yansıdı. Vefatlarda da bir miktar bu hafta yansıdı gibi ama belki de vefatların azalması için bir hafta daha beklememiz gerekecek. Daha sonra yansımayı göreceğiz hep birlikte. Ağır hasta sayısı geçtiğimiz hafta zirve yaptı. 3 binli rakamlarla. Bu haftanın ilk üç günün rakamları 3 bin 400'lü rakamlara indi. Bugünden itibaren haftanın geri kalan bölümünde de düşüşlerle birlikte ortalama 3 bin 300 olacak. Artık ağır hasta sayısı da azalmaya başladı. Belli bir süre sonra yoğun bakımlardaki doluluk oranlarımız daha aşağıya gelecek ve daha bir rahatlama olacak diyebileceğiz gibi görünüyor." dedi.

"YOĞUN BAKIMLARDAKİ VAKALAR YÜZDE 10 AZALDI"

Prof. Dr. Cinel, aşılamanın artmasıyla birlikte yoğun bakımlardaki hasta sayısında azaldığını belirterek, "Vaka sayılarındaki azalmaya bakarsanız 60 binlerden şu anda neredeyse 26 bin civarına inişi var, neredeyse yüzde 50'ye yakın bir inişten söz ediyoruz. Bu yoğun bakımlara henüz böyle yansımadı. Yoğun bakımlardaki vakalar yüzde 10 civarında bir yansıma. Bunu da zaten ağır hasta sayısından anlayabiliyoruz. İstanbul'da yüzde 71.5-72 oranında bir doluluk oranından söz edilmişti. Aslında biz de yüzde 75 doluluğun yüzde 100 olduğunu ifade ediyorduk. Yoğun bakım konseptini bilen insanlar olarak belli bir oranda yoğun bakımlarda boş yataklara ihtiyacımız var. Servislerde yatan hastaların çabuk yoğun bakıma ulaşmaları açısından, yoğun bakım gereksinimleri olduğundan. Şimdi yavaş yavaş bir yatak, iki yatak, üç yatak gibi boşluklar yoğun bakımlarda oluşmaya başlıyor." diye konuştu.

"İKİ DOZ AŞI OLANLARIN YOĞUN BAKIMLARA DAHA AZ DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜYORUZ"

Prof. Dr. Cinel, 2. doz aşılamanın önemine vurgu yaparak, "Çok açık ve net; biz aşılamayı kısa sürede bütün katmanlara yaymak durumundayız. Şu anda elimizdeki veriler geneli ifade etmez. Belli bir popülasyonun belli bir sayısına baktığınızda iki doz aşı olanların yoğun bakımlara daha az düştüğünü görüyoruz. Burası açık ve net. Veya iki doz aşı olanların servislerde hastalansalar bile hastalığı daha hafif geçirdiklerine şahit oluyoruz. Bunlar çok önemli veriler. O yüzden aşıya dört elle sarılmamız gereken bir dönemi yaşıyoruz. Zaten bu bilinen bir şey pandemilerde. Ama aynı anda popülasyonun çok olması lazım. Eğer aşılamada bir gecikme söz konusu olursa otomatikman yeni mutant virüslerle karşı karşıya kalma olasılığımız artabilir. Böyle çekincelerimiz var. Bu yüzden aşı hakkı gelenlerin bir an önce o randevuyu alıp bir an önce o aşıyı olmaları çok açık ve nettir." ifadelerini kullandı.

"HAFİF GEÇİRMENİZE, ORGAN FONKSİYONLARINIZIN KORUNMASINA YOL AÇABİLİYOR"

Cinel, "Aşılama olmasaydı bu pik dönemi tolere edilemez boyutlara ulaşacaktı" diyerek şunları kaydetti: "Bizim Kasım-Aralık'ta ağır hasta sayımız 5 bin 985'leri bulmuştu. Maksimumunu söylüyorum sizlere, bunun ana merkezi de İstanbul'du. Biz canla başla çalışarak bunların üstesinden gelmiştik, sayı çok azalmıştı. Ama bu kez maksimum sayı olarak neredeyse yarısı 3 bin 500 küsürleri gördük. Ve bu rakamda dahi yoğun bakımlarda yüzde 72 doluluk olduğunu gözlemledik. O yüzden aşılama çok faydalı bir şey. Bu aşılama hastalığı geçirmenize engel olabilir veya geçiriyorsanız da daha hafif geçirmenize neden oluyor. Ağır hasta olsanız bile daha hafif geçirmenize, organ fonksiyonlarınızın korunmasına yol açabiliyor. Bu kısmı çok değerli gerçekten."

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