"Çok yüksek riskli" iller kategorisindeki Samsun'da 21 kişiye 15 bin 938 lira para cezası verildi

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İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Haftalık Tematik Denetimler" genelgesi kapsamında Samsun'da 2 bin 958 cadde, sokak, meydan ile 576 halı saha ve spor tesisi, cami ile mescit gibi yerlerde denetim gerçekleştirildi.

Kentteki 17 ilçede kaymakamların başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde 21 kişiye 15 bin 938 lira cezai işlem uygulandı.

Vali Zülkif Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, Dinamik Denetim Modeli sürecinde denetimlerin AVM'ler, marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve kurulma/faaliyette bulunma süresi yöreden yöreye farklılık gösteren pazaryeri, semt pazarı ve sosyete pazarı gibi yerlerle devam edeceğini belirtti.