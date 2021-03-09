"Çok yüksek riskli" kategorideki Osmaniye'de Kovid-19 denetimleri sürüyor

AA

Düziçi ilçesi Refik Cesur Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Yılmaz, esnaf ve vatandaşa Kovid-19 tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşların büyük oranda kurallara uyduğunu gördüğünü söyledi.

Ev ziyaretlerine son verilmesi gerektiğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ev buluşmalarının yayılmanın en önemli sebeplerinden biri olduğunu ve bunu kadınlarımızın önleyebileceğini görüyoruz. Bir araya gelmeyi, toplanmayı yapmazsak, kurallara da uyarsak bu Kovid-19'dan hep birlikte kurtulacağız. Görüyorum ve inanıyorum, Osmaniye ve ilçelerimiz olarak Kovid-19'u hep birlikte yenmeye kararlıyız. Bütün Osmaniyeli hemşehrilerimden kurallara uymalarını ısrarla rica ediyorum."

Denetimlere Kaymakam Mutlu Almalı, İlçe Sağlık Müdürü Alper Akdağ ile diğer yetkililer de katıldı.