"Çok yüksek riskli" Konya ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Filistinli uzmanlara göre farklı listelerle bölünen Fetih için seçimlerin ertelenmesi doğru bir seçenek değil

AA

Kırmızı renkli illerde dün saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 5 Nisan Pazartesi günü 05.00'te sona erecek kısıtlama kapsamında vatandaşlar, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmadı.

Konya'da kentin işlek yerlerinden Alaaddin Bulvarı, Zafer ve ile Mevlana meydanlarında, insan ve araç hareketliliğinin çok düşük seviyede olduğu gözlemlendi.

Vatandaşların, erken saatlerde yalnızca market ihtiyacını gidermek için dışarı çıktığı görülürken, polis ekipleri de kentin çeşitli noktalarındaki denetimlerini sürdürüyor.

- Karaman

Karaman'da ise Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri boş kaldı.

Polis ekipleri, belli noktalarda uygulama yaparken, vatandaşların yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmesine izin veriliyor.

- Aksaray

Aksaray'da da kentin en işlek adreslerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler caddeleri boş kaldı.

Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri, kent genelinde denetimlerini sürdürüyor.

Kentte vatandaşlar, yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı.