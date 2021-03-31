"Çok yüksek riskli" Samsun'da Kovid-19 denetimleri sürüyor

Satın aldığı adaya yaptırdı... Siz bir de yakından görün

AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisindeki Samsun'da denetimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığınca son açıklanan haftalık verilere göre 100 binde 586,84 Kovid-19 vakası görülen Samsun'da, Ankara ve İstanbul'dan gelen takviye polis ekiplerinin de desteğiyle İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriliyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.Zabıta ekipleri de semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.