"Çok yüksek riskli" Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat'ta Kovid-19 denetimleri sürüyor

AA

Son açıklanan haftalık verilere göre, 100 binde 458,53 Kovid-19 vakası görülen Samsun'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında kurulan bariyerlerde maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise araçlarla cadde ve sokaklarda sık sık uyarı anonsları yapıyor.

Zabıta ekipleri, semt pazarlarında ve yoğunluk yaşanan yerlerde vatandaşları sosyal mesafe ve maske tedbirleri konusunda uyarıyor.

- Amasya

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, il merkezinde pazar yeri, iş yerleri, toplu taşıma araçları ve alışveriş alanlarını ziyaret edip Kovid-19 tedbirlerini denetledi.

Denetimlerde esnafa ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulunuldu, HES kodu sorgulaması yapıldı.

Şehrin giriş ve çıkış noktalarında jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerinin kontrolleri de sürüyor.

Araçlarda sürücü ve yolcuların ateş ölçümleri yapılıyor. Araç içi yolcu sınırı ve araç içi sosyal mesafeye bakılarak, sürücü ve yolculara maske dağıtılıyor.

- Sinop

Sağlık Bakanlığınca açıklanan verilerine göre haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 345,56'ya yükselen Sinop'ta, valilik koordinesinde yapılan denetimler sıklaştırıldı.

Kentte vaka sayılarının düşürülmesi için etkin denetim mekanizması yürüten emniyet ekipleri, kent genelinde HES kodu, maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, ayrıca kentte iş yerlerine yönelik denetimlerini de sürdürüyor.

- Tokat

Tokat'ta Vali Ozan Balcı, Behzat Bulvarı'ndaki denetimlere katılarak, esnaf ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarıda bulundu.

İl merkezinde cami hoparlöründen maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesiyle ilgili de uyarı yapılıyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri de sürüyor.