Ertelenen KPSS sınavının oturumları bugün saat 10.15 itibariyle başladı. Saatler 12.15'i gösterdiğinde sonlanan sınavdan hemen sonra öğrenciler çıkan "Çöl Kaplanı olarak bilinen Osmanlı askeri hangisidir?" sorusunun yanıtını arar oldu. İşte ayrıntılar...

ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR?

2022 KPSS Lisans Genel Yetenek - Genel Kültür sınavında çıkan ve öğrencilerin araştırdığı Çöl Kaplanı olarak bilinen Osmanlı askeri sorusunun cevabı FAHREDDİN PAŞA'dır.

FAHREDDİN PAŞA KİMDİR?

Ömer Fahreddin Türkkan (1868, Rusçuk - 22 Kasım 1948, Eskişehir yakınları), ya da bilinen adıyla Fahreddin Paşa, Türk asker ve diplomattır. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında Medine'de yönettiği iki yıl yedi ay süren Medine Müdafaası ile tanınmaktadır.