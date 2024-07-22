Çöl sıcaklarıyla birlikte klima kullanımı arttı, uzmanlar uyardı

Klimaların sıcak havaların etkisiyle oluşturabilecek sorunlar ile ilgili uyarılarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü yaz sıcaklarında klimasız olmadığını ama klimada bazı sağlık sorunlarının yaşanabildiğini ve klimaların doğru kullanılması gerektiğini söyledi.

"BAKIMLARININ DÜZENLİ YAPILMASI VE FİLTRELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR"

Klimaların öncelikle bakımlarının düzenli yapılması ve filtrelerinin değiştirilmesi gerektiğinin altını çizen Özlü, "Odayı aniden çok düşük sıcaklığa kadar soğutmamak, kademeli olarak ve zamana yayarak soğutmak gerekiyor. Onun dışında; ideal olarak oda sıcaklığı 21 ile 25 derece arasındadır. Yani dereceyi bu sıcaklıkların altına düşürmemek gerekir. 17, 16, 14 gibi derecelere düşürülüyor bazen. Bu dereceler sağlık açısından olumlu sıcaklık değerleri değil. Bir de klima odayı serinletmek içindir, kişiyi serinletmek için değildir. Onun için klimanın fanının karşısına geçmemek gerekir. Doğrudan klimanın rüzgarının kişiye gelmemesi gerekir. Klimada kapalı sistemde hava dönüyor, yani içerdeki havayı alıyor, soğutuyor ve tekrar içeriye veriyor, dışardan içeriye hava değişimi olmuyor. Dolayısıyla bir süre klima çalıştıktan sonra hava kirlenir. Onun için klima çalışırken de kapı ya da pencereyi açıp atmosfer havası ile içerdeki havanın değişmesini sağlamak lazım. Yoksa içerdeki havanın kirlenmesi söz konusu. Bunlara dikkat edilirse klimada çok sorun yaşanmayabilir" dedi.