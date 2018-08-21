Colchester United - Crewe Alexandra maç önü

İngiltere 2.Lig maçında Colchester United ile Crewe Alexandra, 21 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. 5 puanlı Colchester United 9. sırada bulunuyor, Crewe Alexandra 4 puana sahip ve 10. sırada. Colchester United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Crewe Alexandra, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 473. İddaa'da Colchester United kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Crewe Alexandra kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Colchester United son haftadaki Lincoln City müsabasında 1-0 kazandı.

Crewe Alexandra ise Morecambe karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Colchester United, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Crewe Alexandra, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Crewe Alexandra 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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