Colchester United - Lincoln City maçı öncesi rakamlar

Colchester United ve Lincoln City, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü İngiltere 2.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 25 puanlı Colchester United 5. sırada bulunuyor, Lincoln City 33 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi Colchester United, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Lincoln City son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 319. İddaa'da Colchester United kazanır 2.40, berabere biter 2.90, Lincoln City kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Colchester United son haftadaki Lincoln City müsabasında 1-0 kazandı.

Lincoln City ise Colchester United karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Colchester United, 19 gol attı ve 6 gol yedi.

Lincoln City, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lincoln City, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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