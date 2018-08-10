Colchester United - Port Vale karşılaşma önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Colchester United, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Port Vale takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. 1 puanlı Colchester United 13. sırada bulunuyor, Port Vale 3 puana sahip ve 4. sırada. Colchester United, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Port Vale, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 346 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Colchester United kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Port Vale sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Colchester United son haftadaki Exeter City müsabasında 1-0 yenildi.
Port Vale ise Cambridge United karşılaşmasında 5-0 yenildi.
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