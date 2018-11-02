Colchester United - Swindon Town maç önü

İngiltere 2.Lig heyecanı devam ediyor. Colchester United, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Swindon Town takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. 28 puanlı Colchester United 5. sırada bulunuyor, Swindon Town 21 puana sahip ve 13. sırada. Colchester United son 4 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Swindon Town, son 6 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 326 kodlu maçı oynayanlar; Colchester United galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Swindon Town galibiyet oranı 3.20. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Colchester United son hafta oynanan Exeter City maçında 1-0 yenildi.

Swindon Town ise Accrington Stanley karşılaşmasında 3-0 kazandı.

Colchester United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Colchester United, kendi sahasında 20 gol attı, 6 gol yedi.

Swindon Town ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Swindon Town, 10 gol atarken 11 gol yedi.

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