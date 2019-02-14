gübre üretimi
İş-Yaşam
Haberler >Ekonomi >İş-Yaşam

Çölde domates yetiştirilebilecek nitelikte gübre üretildi

Denizli'de bir makine mühendisinin geliştirdiği ve suyu yüzde 330 oranında tutma niteliğine sahip organik gübre, çöl şartlarında dahi sebze üretimine imkan tanıyor

Giriş: 14.02.2019 - 12:58 | Güncelleme:
AA

Organik üretim konusunda yatırım yapan girişimci Mehmet Akın, bu alanda kullanılan gübrelerin ithalatla karşılanması ve yüksek fiyatlı olması üzerine "neden biz yapmayalım?" diyerek proje geliştirdi.

Bitkisel ve hayvansal atıkları kısa sürede organik gübre haline getirebilen kompost makinası geliştiren Akın, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 milyon liralık hibe desteğini de arkasına alarak, 12 milyon liralık yatırımla ülkenin en büyük organik gübre tesisini kurdu.

Organik gübre konusunda Ar-Ge çalışmalarının sonucu olarak rakiplerinden daha yüksek oranda su tutma kapasitesine sahip gübre geliştiren Akın, 3 bin 200 metrekaresi kapalı toplam 17 bin metrekarelik tesiste günlük 40 ton organik gübre üretme kapasitesiyle çalışmaya başladı.

Özellikle kurak topraklarda tarıma imkan tanıyan gübre, kısa sürede Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas pazarına girdi. Atıkların dönüştürülmesiyle yapılan gübrenin ihracatı geçen yıl 300 tona ulaştı.



"YAPAY ZEKAYLA HER TÜRLÜ KATKI ARTIK DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR"

Biohumus Grup Genel Müdürü Mehmet Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tamamen yerli otomasyon makinelerin çalıştığı tesiste yapay zekadan da yararlandıklarını, her türlü katı atığın geri dönüşümünü sağlayabildiklerini bildirdi.

Özel bir iklimlendirme teknolojisiyle geliştirdikleri gübreleri 6 ülkeye gönderdiklerini, bu yıl 2 milyon dolarlık bir döviz girdisi beklediklerini aktaran Akın, "Her türlü doğal atığı kullanabiliyoruz. Atıklar doğada 6 ay ile 2 yıl arasında gübreye dönüşürken, biz süreci kontrollü şekilde kapalı sistemli makineyle 3-5 güne kadar indiriyoruz. Tesiste günlük 80 ton hayvansal atık işleme giriyor ve bundan 40 ton gübre elde ediliyor." diye konuştu.



"GRAMINDA 6 TRİLYON FAYDALI BAKTERİ YAŞIYOR"

Ürettikleri 1 gram gübrenin içinde yaklaşık 6 trilyon faydalı bakterinin yaşadığını dikkati çeken Akın, şu bilgileri verdi:

"Harap olan topraklarımızı tekrar canlandırmak için bir çalışma başlattık. Bunu da başardık. Bu makineden 4 tane daha değişik tesislerde kurduk. Zeytin posası, prinası, sera ve bahçe bitki atıklarını da kompost hale getirebiliyoruz. Orta Doğu'da çöl ortamında tarımla ilgili ciddi bir uyanış var. Onlar da o ortamda domates, biber ve sebze yetiştiremedikleri için bize başvurdular. Şu anda Katar, Suudi Arabistan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Tunus ve Fas'ta bu gübreyle üretim başladı."

"ÇÖLDE DOMATES YETİŞTİRİLEBİLİYOR"

Akın, ürettikleri gübrenin özellikle Orta Doğu pazarında tercih edildiğini belirterek, "Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer Körfez ülkeleri, bizim ürünümüzle çok rahat bir şekilde serada değil, açık alanda tarla domatesi ve sebze yetiştirebiliyorlar. Yani bizim ürettiğimiz organik gübre sayesinde çöl toprağında domates yetiştirilebiliyor. Avrupa Birliği ve ABD'nin dahi organik tarım yönetmeliklerine uygun olarak gübre üretmekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER