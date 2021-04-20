Çölden Gelen oyuncuları kimler? Çölden Gelen filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılı çıkışlı macera türündeki film hayvanlar ile insanların inanılmaz mücadelesini konu alıyor.



ÇÖLDEN GELEN OYUNCULARI KİMLER?

Harry Lister Smith Brian

Alex Mills Lukas

Vanessa Grasse Lisa

Mark Arnold Dr. Renard

Callum McGowan Tim Guarisco

Andrew Horton Craig Guarisco

James Alper

Michael Majalahti

José Varela Jorge

Jose Leonardo Garcia Torres Flaco

Ross Ellis

Gregory Rowbottom Brad

Millie Smith

Aino Sirje Dansçı

Joanas Salin

ÇÖLDEN GELEN FİLMİN KONUSU NEDİR?

Filmde bir grup genç bir çılgınlık yaparak eğlence amaçlı denizi, ormanı tercih etmek yerine çöle giderler. Fakat eğlence için gittiklerini düşündükleri bu çölde başlarına çok tuhaf ve bir o kadar da korkutucu olaylar gelir. Çölde yalnız olacaklarını düşünen gençler karşılarında devasa boyutlardaki örümcekleri farkederler. Bu olaydan sonra tüm iş hayatta kalmak üzerine kurulacaktır. Bir video oyunundan uyarlanan bu filmde bazı sahnelerde oyuna da atıflar yapılmaktadır. Genel itibari ile aksiyon ve gerilim türünde olsa da bazı sahnelerde komedi de bulunmaktadır.