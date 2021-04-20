Çölden Gelen oyuncuları kimler? Çölden Gelen filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 2017 yılı çıkışlı macera türündeki film hayvanlar ile insanların inanılmaz mücadelesini konu alıyor.
ÇÖLDEN GELEN OYUNCULARI KİMLER?
Harry Lister Smith Brian
Alex Mills Lukas
Vanessa Grasse Lisa
Mark Arnold Dr. Renard
Callum McGowan Tim Guarisco
Andrew Horton Craig Guarisco
James Alper
Michael Majalahti
José Varela Jorge
Jose Leonardo Garcia Torres Flaco
Ross Ellis
Gregory Rowbottom Brad
Millie Smith
Aino Sirje Dansçı
Joanas Salin
ÇÖLDEN GELEN FİLMİN KONUSU NEDİR?
Filmde bir grup genç bir çılgınlık yaparak eğlence amaçlı denizi, ormanı tercih etmek yerine çöle giderler. Fakat eğlence için gittiklerini düşündükleri bu çölde başlarına çok tuhaf ve bir o kadar da korkutucu olaylar gelir. Çölde yalnız olacaklarını düşünen gençler karşılarında devasa boyutlardaki örümcekleri farkederler. Bu olaydan sonra tüm iş hayatta kalmak üzerine kurulacaktır. Bir video oyunundan uyarlanan bu filmde bazı sahnelerde oyuna da atıflar yapılmaktadır. Genel itibari ile aksiyon ve gerilim türünde olsa da bazı sahnelerde komedi de bulunmaktadır.
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