Cole Brings Plenty, cansız bedeni bulundu
ABD'li oyuncu Cole Brings Plenty, kaybolduktan bir kaç gün sonra ormanlık alanda sonra ölü olarak bulundu
ABD'li ünlü oyuncu Cole Brings Plenty, geçtiğimiz hafta kayıp olmuş, bulunması için geniş bir arama çalışması başlatılmıştı.
Mo Brings Plenty, oğlu Cole Brings Plenty'nin kayıp olduğunu polise ihbar etmiş, bir yandan da sosyal medya sayfasından takipçilerine oğlunun kayıp olduğunu dile getirmişti.
27 yaşındaki oyuncu, cuma günü Kansas'ta ormanlık bir alanda cansız olarak bulundu.
Mo Brings Plenty, sosyal medya paylaşımında oğlunun öldüğünü doğruladı; "Oğlum Cole'un bulunduğunu ve artık aramızda olmadığını onaylamaktan büyük üzüntü duyuyorum. Cole için gönderdiğiniz dualar ve olumlu düşünceler için herkese en içten şükranlarımızı sunmak istiyoruz. Oğlumu ararken, arama alanlarımızı genişletmek için gereken kaynakları sağlayan yanımızda yürümeye gelen herkese ayrıca teşekkür ederiz. Bu hafta kaç kişinin Cole'un kalbindeki iyiliği bildiğini ve onu sevdiğini öğrendim. Bu inanılmaz zor zamanlarda, acımızı işlerken ve nasıl ilerleyeceğimizi çözerken mahremiyet istiyoruz. Lütfen sizi takdir ettiğimizi ve anlayışınızı takdir ettiğimizi bilin." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram