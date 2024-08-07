Cole Hocker, olimpiyat rekoru kırdı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 1500 metrede ABD'li Cole Hocker, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.
ABD'li Cole Hocker, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları erkekler 1500 metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm erkekler 1500 metrenin finalleri gerçekleştirildi.
ABD'li Cole Hocker 3:27.65'lik derecesiyle Tokyo 2020'de Norveçli Jakob Ingebrigtsen'e (3.28.32) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyaya uzandı.
Bu disiplinde Büyük Britanyalı Josh Kerr 3.27.79'la gümüş, ABD'li Yared Nuguse 3.27.80'le bronz madalya elde etti.