Colo_Colo - Curico Unido sahaya çıkıyor

Colo_Colo ve Curico Unido, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 00:30. 27 puanlı Colo_Colo 6. sırada bulunuyor, Curico Unido 17 puana sahip ve 11. sırada. Colo_Colo son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Curico Unido, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 567. İddaa'da Colo_Colo kazanır 1.35, berabere biter 3.60, Curico Unido kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Colo_Colo önceki hafta Huachipato mücadelesinde 0-3 kazandı.

Curico Unido ise O Higgins karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Colo_Colo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Colo_Colo, kendi sahasında 12 gol attı, 7 gol yedi.

Curico Unido, dış sahada 0 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Curico Unido 7 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ