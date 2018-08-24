Colo_Colo - Universidad de Chile düellosu

Colo_Colo ve Universidad de Chile, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Şili Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Colo_Colo 33 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Universidad de Chile 35 puanda ve 5. sırada. Colo_Colo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad de Chile son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 377 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Colo_Colo kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Universidad de Chile sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Colo_Colo önceki hafta Union Espanola mücadelesinde 5-2 kazandı.

Universidad de Chile ise Santiago Wanderers karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Colo_Colo, evinde 7 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 9 gol yedi.

Universidad de Chile, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Universidad de Chile, deplasmanda 15 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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