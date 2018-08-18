Colon - Atletico Tigre rakamlar

Arjantin Premier Lig maçında Colon ile Atletico Tigre, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:15. 1 puanlı Colon 14. sırada bulunuyor, Atletico Tigre 1 puana sahip ve 12. sırada. Colon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Atletico Tigre son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Maçın iddaa kodu 601. İddaa'da Colon kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Atletico Tigre kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.
Colon son hafta oynanan Talleres Cordoba maçında 0-2 yenildi.
Atletico Tigre ise Atletico Temperley karşılaşmasında 2-1 yenildi.
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