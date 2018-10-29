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Colorado Rapids: 2 - FC Dallas: 1
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Colorado Rapids: 2 - FC Dallas: 1

ABD MLS karşılaşmasında Colorado Rapids ile FC Dallas karşılaştı. Maçta Colorado Rapids 2-1 ile gülen taraf oldu

29 Ekim 2018 Pazartesi, 01:50 | Güncelleme:
ABD MLS Colorado Rapids - FC Dallas maçına sahne oldu.

18. dakikada konuk takım, Maximiliano Urruti ile skoru 0-1 yaptı. İlk yarıyı FC Dallas 0-1 önde bitirdi. 80. dakikada Colorado Rapids, Cole Bassett ile 1-1 beraberliği sağladı.

Mücadelenin 84. dakikasında Colorado Rapids, Tommy Smith ile 2-1 öne geçti.

İkinci 45 dakikada Colorado Rapids futbolcuları Kellyn Acosta, Bismark Adjei-Boateng sarı kart gördü.

Maçı Colorado Rapids 2-1 kazandı.

542 kodlu maçta İddaa'da Colorado Rapids galibiyetine bahis oynayanlar 4.30 oranını kazandı.

Colorado Rapids son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. FC Dallas ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgilik performansa sahip. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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