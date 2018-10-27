Colorado Rapids - FC Dallas maçı ne zaman?

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Colorado Rapids, 28 Ekim 2018 Pazar günü FC Dallas takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. Colorado Rapids 28 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken FC Dallas 57 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 542. İddaa'da Colorado Rapids kazanır 3.75, berabere biter 3.50, FC Dallas kazanır 1.55 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.15, üst oranı 1.35. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.95.

Colorado Rapids son hafta oynanan Seattle Sounders maçında 3-0 yenildi.

FC Dallas, Los Angeles Galaxy karşılaşmaında 5-1 kazandı.

Colorado Rapids, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Colorado Rapids, kendi sahasında 22 gol attı, 31 gol yedi.

FC Dallas, dış sahada 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda FC Dallas 19 kez gol sevinci yaşadı, 23 kez topu ağlarında gördü.

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