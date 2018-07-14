Colorado Rapids - Houston 1836 maçı öncesi rakamlar

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Colorado Rapids, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Houston 1836 takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Maç öncesi Colorado Rapids 15 puanla 21. sırada, Houston 1836 25 puanla 12. sırada bulunuyor. Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Houston 1836, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da Colorado Rapids kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Houston 1836 kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.05.

Colorado Rapids önceki hafta Seattle Sounders mücadelesinde 3-0 yenildi.

Houston 1836, Chicago Fire karşılaşmaında 3-0 kazandı.

Colorado Rapids, evinde 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 17 gol yedi.

Houston 1836, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Houston 1836 13 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.