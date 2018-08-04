Colorado Rapids - Los Angeles Galaxy sahaya çıkıyor

ABD MLS heyecanı devam ediyor. Colorado Rapids, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Los Angeles Galaxy takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 04:00. Colorado Rapids 17 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken Los Angeles Galaxy 35 puanda ve 7. sırada. Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Los Angeles Galaxy, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 438 kodlu maçı oynayanlar; Colorado Rapids galibiyet oranı 2.30, beraberlik oranı 3.20, Los Angeles Galaxy galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Colorado Rapids son haftadaki Seattle Sounders müsabasında 3-0 yenildi.

Los Angeles Galaxy ise FC Dallas karşılaşmasında 5-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Colorado Rapids, 18 gol attı ve 17 gol yedi.

Los Angeles Galaxy, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Los Angeles Galaxy 19 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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