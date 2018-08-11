Colorado Rapids - San Jose Earthquakes maçı rakamları

Colorado Rapids ve San Jose Earthquakes, 12 Ağustos 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 04:00. Colorado Rapids 20 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken San Jose Earthquakes 16 puanda ve 23. sırada. Colorado Rapids, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. San Jose Earthquakes son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 587. İddaa'da Colorado Rapids kazanır 1.80, berabere biter 3.20, San Jose Earthquakes kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Colorado Rapids son hafta oynanan Seattle Sounders maçında 3-0 yenildi.

San Jose Earthquakes, Minnesota Stars karşılaşmaında 3-2 kazandı.

Colorado Rapids, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Colorado Rapids, kendi sahasında 20 gol attı, 18 gol yedi.

San Jose Earthquakes, dış sahada 2 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda San Jose Earthquakes 17 kez gol sevinci yaşadı, 21 kez topu ağlarında gördü.

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