Columbus Crew - Houston 1836 maç önü

ABD MLS maçında Columbus Crew ile Houston 1836, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 02:30. Columbus Crew 36 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Houston 1836 27 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Columbus Crew, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Houston 1836 son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 496 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Columbus Crew kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 4.00, Houston 1836 sahadan galip ayrılırsa 5.00 oranını elde edecekler. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Columbus Crew son hafta oynanan Montreal Impact maçında 0-0 berabere kaldı.

Houston 1836 ise DC United maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Columbus Crew, 24 gol attı ve 17 gol yedi.

Houston 1836 ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Houston 1836, 14 gol atarken 18 gol yedi.

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