Çölyak hastalarına mükemmel lezzet! İşte Greçka Pilavı tarifi!

1 Şurada Paylaş!









Çölyak hastalığı, gluten adı verilen bir proteine karşı hassasiyet gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık, gluten içeren yiyeceklerin tüketilmesiyle birlikte, bağırsaklarda hasara neden olur. Bu hasar, sindirim sorunlarına, kilo kaybına ve hatta kansere yol açabilir. Çölyak hastaları, gluten içeren yiyeceklerden kaçınmak zorundadır. Bu nedenle, glutensiz beslenmek, çölyak hastaları için oldukça önemlidir. İşte bu tarif tam da çölyak hastaları için!