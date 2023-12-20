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        Haberler Yemek Yapma Çölyak hastalarına mükemmel lezzet! İşte Greçka Pilavı tarifi!

        Çölyak hastalarına mükemmel lezzet! İşte Greçka Pilavı tarifi!

        Greçka, karabuğday olarak da bilinen, gluten içermeyen bir tahıldır. Bu özelliğinden dolayı, çölyak hastaları için ideal bir besindir. Protein, lif ve mineraller bakımından da zengin olan Greçka, özellikle çölyak hastaları için bulunmaz bir nimettir. İşte hem leziz hem de pratik greçka pilavı tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:45
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        1

        Çölyak hastalığı, gluten adı verilen bir proteine karşı hassasiyet gösteren bir hastalıktır. Bu hastalık, gluten içeren yiyeceklerin tüketilmesiyle birlikte, bağırsaklarda hasara neden olur. Bu hasar, sindirim sorunlarına, kilo kaybına ve hatta kansere yol açabilir. Çölyak hastaları, gluten içeren yiyeceklerden kaçınmak zorundadır. Bu nedenle, glutensiz beslenmek, çölyak hastaları için oldukça önemlidir. İşte bu tarif tam da çölyak hastaları için!

        2

        GREÇKA PİLAVI MALZEMELERİ

        Greçka pilavı için gereken malzemeler şu şekildedir;

        1 su bardağı karabuğday,

        2 su bardağı su veya tavuk suyu (isteğe bağlı),

        1 yemek kaşığı tereyağı,

        Yarım çay kaşığı tuz,

        İsteğe bağlı olarak sebzeler.

        3

        GREÇKA PİLAVI NASIL YAPILIR?

        Karabuğdayı güzelce yıkayın ve süzün. Sebzeleri doğrayın. Tencere içerisine yapı alın ve ardından karabuğdayları ekleyerek kavurun. Sebzeleri de ekledikten sonra 2-3 dakika daha kavurun. Daha sonra suyunu ya da tavuk suyunu ilave edin. Tuzunu da eklediğiniz tencerenin kapağını kapayın ve karabuğday suyunu tamamen çekene kadar pişirin. Pişen greçkayı 10 dakika dinlendirdikten sonra servis edin. Afiyet olsun.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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