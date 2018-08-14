Comerciantes Unidos - Academia Cantolao maçı ne zaman?

Peru Premier Lig Apertura maçında Comerciantes Unidos ile Academia Cantolao, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:30. Maç öncesi Comerciantes Unidos 7 puanla 16. sırada, Academia Cantolao 10 puanla 13. sırada bulunuyor. Comerciantes Unidos son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Academia Cantolao, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 541. İddaa'da Comerciantes Unidos kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Academia Cantolao kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Comerciantes Unidos önceki hafta Melgar mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Academia Cantolao ise Sport Rosario maçında 1-1 berabere kaldı.

Comerciantes Unidos, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Comerciantes Unidos, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Academia Cantolao, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Academia Cantolao, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ