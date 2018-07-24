Comerciantes Unidos - Deportivo Municipal maç önü

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Comerciantes Unidos, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Deportivo Municipal takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 5 puanlı Comerciantes Unidos 15. sırada bulunuyor, Deportivo Municipal 11 puana sahip ve 4. sırada. Comerciantes Unidos son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Deportivo Municipal, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 566 kodlu maçı oynayanlar; Comerciantes Unidos galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Municipal galibiyet oranı 0.00.

Comerciantes Unidos önceki hafta Alianza Lima mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Deportivo Municipal ise Inti Gas Ayacucho karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Comerciantes Unidos, 1 gol attı ve 4 gol yedi.

Deportivo Municipal, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Municipal 2 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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