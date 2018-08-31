Comerciantes Unidos - Inti Gas Ayacucho maçı öncesi rakamlar

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Comerciantes Unidos, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Inti Gas Ayacucho takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:15. Comerciantes Unidos, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Inti Gas Ayacucho son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 524 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Comerciantes Unidos kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Inti Gas Ayacucho sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Comerciantes Unidos son hafta oynanan UTC Cajamarca maçında 1-3 kazandı.

Inti Gas Ayacucho ise Sporting Cristal karşılaşmasında 5-3 kazandı.

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