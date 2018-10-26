Comerciantes Unidos - Union Comercio karşılaşma önü

Peru Premier Lig Clausura maçında Comerciantes Unidos ile Union Comercio, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:30. 13 puanlı Comerciantes Unidos 7. sırada bulunuyor, Union Comercio 12 puana sahip ve 10. sırada. Comerciantes Unidos son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Union Comercio son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da Comerciantes Unidos kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Union Comercio kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Comerciantes Unidos son hafta oynanan Alianza Lima maçında 0-0 berabere kaldı.

Union Comercio ise Sporting Cristal maçında 2-2 berabere kaldı.

Comerciantes Unidos, evinde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Union Comercio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet elde etti. Union Comercio, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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