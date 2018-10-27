Comerciantes Unidos - Union Comercio rakamlar

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Comerciantes Unidos, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Union Comercio takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:30. Comerciantes Unidos 13 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Union Comercio 12 puanda ve 10. sırada. Comerciantes Unidos son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Union Comercio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 400 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Comerciantes Unidos kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.15, Union Comercio sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler.

Comerciantes Unidos son haftadaki Alianza Lima müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Union Comercio ise Sporting Cristal karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Comerciantes Unidos, 6 gol attı ve 4 gol yedi.

Union Comercio, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 mağlubiyet elde etti. Union Comercio, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.

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