Comerciantes Unidos - Universitario karşılaşma önü

Comerciantes Unidos ve Universitario, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Comerciantes Unidos 7 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Universitario 15 puanda ve 12. sırada. Comerciantes Unidos son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Universitario son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 692. İddaa'da Comerciantes Unidos kazanır 3.75, berabere biter 3.20, Universitario kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Comerciantes Unidos önceki hafta UTC Cajamarca mücadelesinde 1-3 kazandı.

Universitario ise Comerciantes Unidos maçında 0-2 kazandı.

Comerciantes Unidos, evinde 0 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 11 gol yedi.

Universitario, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Universitario, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 11 kez topu kendi kalesinde gördü.

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