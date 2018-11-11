Devre arasında savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'den ilk resmi hamle geldi. Takvim'in haberien göre sarı-lacivertliler, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Hollandalı stoper Jairo Riedewald'a talip oldu. Riedewald geçen sezon Ajax'tan, Crystal Palace'a transfer olmuştu.
İLK TERCİH KİRALAMA
Sportif direktör Damien Comolli'nin, stoperin yanı sıra sol bek ve ön libero mevkilerinde de forma giyebilen Hollandalıyı kiralamak için İngiltere'ye gideceği ve görüşmeyi burda yapacağı öğrenildi.
KOEMAN OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
Jairo Riedewald için Fenerbahçe'nin teknik patronu Erwin Koeman'dan da görüş alındığı, oyuncuyu yakından tanıyan Hollandalı teknik adamın olumlu görüş bildirdiği de gelen haberler arasında.
FORMA ŞANSI BULAMADI
22 yaşında ve 1.82 boyunda olan sol ayaklı stoper Riedewald, Crystal Palace forması ile Premier Lig'de bu sezon hiç oynamadı. Lig Kupası'nda ise 3 maçta forma giydi. Hollanda Milli Takımı'nda kalıcı olmayı hedefleyen genç futbolcu şans bulacağı bir takıma gitmek istiyor. 3 mevkide oynayabilen oyuncuyu F.Bahçe joker olarak kullanmak istiyor.
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