Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kurası için Nyo'da bulunan Fenerbahçe Sportif Direktör Damien Comolli, Benfica eşleşmesini değerlendirdi. FB TV'ye konuşan Comolli'nin sözleri şöyle:

"Benfica komplike oynayan, etkili bir takım. Zor bir rakip. Maça kadar ciddi süre var. Feyenoord maçında çoğu oyuncu iyi iş çıkardı. Takımın performansı çok iyiydi."

— Habertürk Spor (@HTSpor) July 23, 2018

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