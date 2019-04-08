Comolli'den Mbappe için flaş yorum!

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, ülkesi Fransa'da yayın yapan Le Parisien’e açıklamalarda bulundu. Bir süredir ismi Real Madrid'le anılan PSG'nin yıldızı Klian Mbappe'nin değeri konusunda yorum yapan Comolli, "Mbappe’nin değeri tam olarak nedir, açıkçası bilmiyorum. Bence Neymar’dan daha değerli bir futbolcu. Futbol tarihinin en iyi futbolculardan bir tanesinden bahsediyoruz ve bu oyuncu şimdi dev bir kulüpten başka bir dev ekibe gidebilir” ifadelerini kullandı.



"RONALDO'YA BENZETİYORUM"

Fransız futbol adamı, Mbappe'nin çok genç olmasının da ödenecek rakam için etkili olacağını belirterek sözlerini şöyle noktaladı: "Transferdeki yıpranma payı ve geleceğin kontratını belirleme adına futbolcunun yaşı da hesaba katılır. Mbappe sadece 20 yaşında ve dev bir potansiyeli var. Ben bunu Cristiano Ronaldo’nun 2009’da Manchester United’dan Real Madrid’e gittiği dönem benzetiyorum.”