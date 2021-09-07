ÇOMÜ'de ilk kayıt töreni yapıldı

AA

Tıp Fakültesi Dekanlığında düzenlenen törende Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, tercini ÇOMÜ Tıp Fakültesinden yana kullanan Muhammet Ali Yılmaz'ın kaydını yaptı.

Çanakkale Anadolu İmam Hatip Lisesinden mezun olan Yılmaz, bu yıl üniversite sınavına girdiğini belirterek, "Türkiye 2 bin 600'üncüsü oldum. Çanakkale'de kalmak istedim. Tıp fakültesini tercih ettim. Bugün de kayıt yaptırdım, mutluyum. Umarım benimle beraber bütün kayıt yapan arkadaşlarım herkes 6 yıl sonra mezun olduğumuzda yine aynı mutluluğu yaşayabiliriz. İleri de bir gün doktor olduğumuzda da umarım güzel günler bizi bekler." dedi.

Aktaş'ın ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da fakülteyi kazanan diğer öğrencilerin kayıtlarını gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan, kaydını yaptığı iki öğrenciye bireysel burs vereceğini belirterek, öğrencilerin belediye başkanlığına gelip işlemlerini tamamlayabileceğini söyledi.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden, Prof. Dr. Suat Uğur, Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nurullah Bolat ile öğrencilerin aileleri katıldı.