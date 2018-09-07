Concarneau - Pau maç önü

Concarneau ve Pau, 07 Eylül 2018 Cuma günü Fransa Ulusal Lig 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Concarneau 8 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Pau 1 puanda ve 17. sırada. Ev sahibi Concarneau, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Pau, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 245 kodlu maçı oynayanlar; Concarneau galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.80, Pau galibiyet oranı 2.60.

Concarneau önceki hafta Cholet mücadelesinde 1-5 kazandı.

Pau ise Sannois Saint Gratien maçında 2-2 berabere kaldı.

Concarneau, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Concarneau, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Pau, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Pau 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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