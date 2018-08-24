Concordia Chiajna - Astra Ploiesti maçı öncesi rakamlar

Concordia Chiajna ve Astra Ploiesti, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 7 puanlı Concordia Chiajna 4. sırada bulunuyor, Astra Ploiesti 7 puana sahip ve 6. sırada. Concordia Chiajna son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Astra Ploiesti, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 210 kodlu maçı oynayanlar; Concordia Chiajna galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Astra Ploiesti galibiyet oranı 2.50.

Concordia Chiajna son haftadaki Astra Ploiesti müsabasında 1-2 yenildi.

Astra Ploiesti, Concordia Chiajna karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Concordia Chiajna, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 1 gol yedi.

Astra Ploiesti ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Astra Ploiesti, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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