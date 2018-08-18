Consadole Sapporo - FC Tokyo maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig maçında Consadole Sapporo ile FC Tokyo, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 07:00. 32 puanlı Consadole Sapporo 6. sırada bulunuyor, FC Tokyo 40 puana sahip ve 3. sırada. Consadole Sapporo, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. FC Tokyo, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 481 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Consadole Sapporo kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 2.90, FC Tokyo sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Consadole Sapporo önceki hafta Sagan Tosu mücadelesinde 3-2 kazandı.

FC Tokyo ise Gamba Osaka maçında 0-0 berabere kaldı.

Consadole Sapporo, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Consadole Sapporo, kendi sahasında 14 gol attı, 10 gol yedi.

FC Tokyo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. FC Tokyo, 12 gol atarken 8 gol yedi.

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