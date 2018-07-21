Consadole Sapporo - Iwata maçı rakamları

Japonya J1 Lig maçında Consadole Sapporo ile Iwata, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Consadole Sapporo 26 puanla 5. sırada, Iwata 22 puanla 7. sırada bulunuyor. Consadole Sapporo, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Iwata, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 355 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Consadole Sapporo kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Iwata sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Consadole Sapporo önceki hafta Iwata mücadelesinde 0-1 yenildi.

Iwata ise Consadole Sapporo karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Consadole Sapporo, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 7 gol yedi.

Iwata, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Iwata 8 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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