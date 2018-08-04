Consadole Sapporo - Kashiwa maçı ne zaman?

Japonya J1 Lig maçında Consadole Sapporo ile Kashiwa, 05 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 08:00. Consadole Sapporo 30 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Kashiwa 20 puanda ve 15. sırada. Consadole Sapporo son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kashiwa son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 445 kodlu maçı oynayanlar; Consadole Sapporo galibiyet oranı 2.00, beraberlik oranı 3.00, Kashiwa galibiyet oranı 2.70. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Consadole Sapporo önceki hafta Sagan Tosu mücadelesinde 3-2 kazandı.

Kashiwa ise Hiroshima karşılaşmasında 1-0 kazandı.

Consadole Sapporo, evinde 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 12 gol atıp 7 gol yedi.

Kashiwa, dış sahada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Kashiwa 12 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.

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