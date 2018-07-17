Consadole Sapporo - Kawasaki maçı öncesi rakamlar

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Consadole Sapporo, 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Kawasaki takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 13:00. 26 puanlı Consadole Sapporo 5. sırada bulunuyor, Kawasaki 27 puana sahip ve 3. sırada. Consadole Sapporo son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Kawasaki son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 475 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Consadole Sapporo kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.10, Kawasaki sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Consadole Sapporo önceki hafta Sagan Tosu mücadelesinde 3-2 kazandı.

Kawasaki ise Omiya karşılaşmasında 5-0 kazandı.

Consadole Sapporo, evinde 5 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 5 gol yedi.

Kawasaki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kawasaki, 11 gol atarken 3 gol yedi.