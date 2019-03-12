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Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek Contemporary Istanbul, hem ekibe katılan yeni isimler hem de yeni sergi projeleriyle eylül ayına güçlenerek hazırlanıyor. 13 yıldır Akbank'ın ana sponsorluğunda düzenlenen Contemporary Istanbul'un sanat direktörlüğünü bu yıl Anissa Touati ve Plugin sergisinin küratörlüğünü ise Esra Özkan üstleniyor. Türkiye'de bir ilkin gerçekleştirileceği 'Recent Acquisitions I / Collectors' Stories' sergisinin küratörlüğü ise Hasan Bülent Kahraman tarafından yapılacak.
Sanat Direktörü olarak atanan Fransız bağımsız küratör ve sergi düzenleyicisi Anissa Touati, 12 - 15 Eylül 2019 arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan 14'üncü Contemporary Istanbul fuarının genel estetiğini ve kavramsal vizyonunu belirlemekten sorumlu olacak. Contemporary Istanbul Sanat Direktörü Anissa Touati, yeni stratejik ortaklıkların inşası, yerel ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin güçlendirilmesi ve bugüne kadar elde edilen başarıların daha da ileriye taşınması için CI ekibiyle birlikte çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti. Anissa Touati, "14'üncü Contemporary Istanbul fuarında Akdenizlilik kavramı üzerinde düşünecek, geçmişten günümüze kadar Akdeniz havzasının bütünleşik doğasını keşfe çıkacağız" dedi.
Anissa Touati'yi Contemporary Istanbul ekibinde görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise şunları söyledi; "Vizyonumuzu geniş kitlelerle paylaşma ve İstanbul'un gelişen sanat sahnesine paralel olarak büyüyen pazar ve koleksiyoner kitlesi için benzersiz bir platform olmayı sürdürme yolunda Anissa Touati ile birlikte çalışacak olmaktan heyecan duyuyoruz. Türkiye ve çevresinde üretilen en iyi ve seçkin çağdaş sanat eserlerine erişim noktası niteliği taşıyan CI, Touati'nin katkılarıyla daha da güçlenecek. Fuar alanında ilham verici ve ufuk açıcı yeni fikirlerin yer alması için çaba gösteren Contemporary Istanbul, bunun yanında kentin genelini kapsayan kültür programının sürekli zenginleştirilmesi için de çalışmayı sürdürüyor."
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