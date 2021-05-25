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Contemporary Istanbul haziranda sanatseverlerle buluşacak

Contemporary Istanbul, 1-6 Haziran tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Rumeli Salonları'nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Contemporary Istanbul haziranda sanatseverlerle buluşacak
AA

Akbank ana sponsorluğunda 15. kez kapılarını açacak olan Contemporary Istanbul'a ilişkin detaylar, Contemporary Istanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ve Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü'nün katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Güreli, bu yıl Türkiye'den galeriler, enstitüler ve kurumlarla birlikte düzenlenen fuarla ilgili görüşlerini ve fuara gelecek olan sanatseverleri nelerin beklediğini anlattı.

- "15. fuarımızı Türkiye'deki çağdaş sanat ortamının bir baharı olarak konumlandırabiliriz"

Bu yıl yönetim olarak bir karar aldıklarını ifade eden Göreli, "Bu sene Haziran ayında 15. fuarımızı yapacağız ama eylül ayında da 16. Contemporary Istanbul'u normal zamanında gerçekleştireceğiz. 15. fuarımızı daha çok Türkiye'deki çağdaş sanat ortamının adeta bir açılımı bir baharı olarak konumlandırabiliriz." dedi.

Güreli, Art Basel Hong Kong, New York Frieze fuarında da görüldüğü gibi sanata olan ilginin her koşulda devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Sanat pazarı, sanatçıların üretimleri de dahil bugünün koşulları ile birlikte toplumun içinde bulunduğu ruh hali, duyguları, heyecanları ile de son derece bağlantılıdır. Yaşadığımız bu süreçte Contemporary Istanbul ekibi ve ana sponsorumuz Akbank ile sanatın iyileştirici gücüne inanarak bu fuarı büyük bir özveri ile gerçekleştireceğiz. Bizim görevimizin nitelikli bir çağdaş sanat fuarı yapmak olduğu kadar sanatseverlerin, koleksiyonerlerin, galerilerimizin sanata daha fazla ilgi duymasını sağlama, sanatın içinde olma heyecanını tırmandırarak canlı tutma olduğunun bilincindeyiz."

- 1 Haziran'da "Sanatçı Günü" etkinlikleri yapılacak

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü ise 11 sanatçının eserlerinin yer aldığı ve Prof. Hasan Bülent Kahraman küratörlüğünde gerçekleşen "Olan ve Aşkınlık" başlıklı serginin 1-6 Haziran tarihleri arasında Akbank Sanat standında ziyaret edilebileceğini söyledi.

Fuar, "VIP Ön İzlemesi" 1-2 Haziran, "Genel Ziyaretçi" programı ise 3-6 Haziran'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonlarında gerçekleştirilecek.

Contemporary Istanbul'un bu edisyonuna Contemporary Istanbul Vakfı (CIF),Akbank Sanat, Baksı Müzesi, Borusan Contemporary, Odun Pazarı Modern Müzesi (OMM) ve Otonom Art Events de katılacak.

Ziyaretçilerin salgın tedbirlerine uyularak ve gerekli kontroller sonrasında salona alınacağı fuarda, ön izleme günleriyle birlikte, çağdaş sanat performansları, solo sergiler ve galeriler tarafından eserleri sergilenen sanatçıların katılımıyla 1 Haziran'da "Sanatçı Günü" etkinlikleri yapılacak.

Bu yıl fuarda, Anna Laudel, Art On İstanbul, Art Refinery, Artopol Art Gallery, Bozlu Art Project, C24 Gallery, CEP Gallery, De Artium, Dirimart, Faar Art Gallery, Galeri 77, Galeri Binyıl, Galeri Diani, Galeri MCRD, Galeri/Miz, Galeri Nev İstanbul, Galeri Siyah Beyaz, Gama Gallery, Öktem Aykut, Pi Artworks, Piramid Sanat, Sanatorium, Sevil Dolmacı Art Gallery, Vision Art Platform, x-ist, Zilberman Gallery yer alıyor.

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