Yavuz’un samimiyetine güvenen Meryem gizli buluşmalarının bir tanığı olduğundan habersizdir.



Tamer ve Peri Ayvalıkta geçirdikleri zaman içinde hem birbirlerini keşfeder hem de cesaretlerini sınarlar. Ancak bu kez birlikte oynamaya karar verdikleri oyunun kazananı ve kaybedeni olmayacaktır.