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Çöp Adam bu akşam yok mu ve neden yok? 12 Nisan Star TV yayın akışı!

Star TV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan sevilen dizisi Çöp Adam, sosyal medyada gündem olmuş durumda. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı ve son olarak 16. yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkan dizinin akıbeti ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik.

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  • Çöp Adam bu akşam yok mu ve neden yok? 12 Nisan Star TV yayın akışı!

    Star TV'nin yeni sezon yapımlarından biri olan ve her Çarşamba günü ekranlara gelen sevilen dizi Çöp Adam, bu akşam Star TV yayın akşında görünmüyor. Dizinin sevenleri için Çöp Adam'ın neden olmadığı ve ne zaman yayınlanacağına ilişkin detayları derledik!
  • Çöp Adam bu akşam yok mu ve neden yok? 12 Nisan Star TV yayın akışı!

    ÇÖP ADAM DİZİSİ BU AKŞAM YOK MU?

    Çöp Adam dizisi, bu akşam depremzedelere yardım amacıyla oynanacak ve Star TV'den canlı yayınlanacak Beşiktaş Atletico Madrid maçı nedeniyle ekranlara gelmeyecek.
  • Çöp Adam bu akşam yok mu ve neden yok? 12 Nisan Star TV yayın akışı!

    ÇÖP ADAM DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Çöp Adam, 19 Nisan Çarşamba günü 17. yeni bölümüyle kaldığı yerden devam edecek.
  • Çöp Adam bu akşam yok mu ve neden yok? 12 Nisan Star TV yayın akışı!

    ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Peri’nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman’ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent’e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim’in Ahu’yu Cenk’in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur. 
  • Çöp Adam bu akşam yok mu ve neden yok? 12 Nisan Star TV yayın akışı!

    Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko’nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri’nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel’e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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