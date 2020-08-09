Çöp atmak için aracından inen kişiye otomobil çarptı - BURSA

Dereşavuş mevkisindeki kara yolu kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda dinlemek amacıyla durup, çöp atmak için aracından inen E.G'ye, B.K. yönetimindeki 34 CNS 318 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın etkisiyle otomobil ile çöp kovası arasına sıkışan E.G. yaralandı.Yaralı E.G, durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesine kaldırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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