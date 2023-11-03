Çöp kamyonu sürücüsü, tabancayla 2 bacağından vuruldu

Olay, akşam saatlerinde Başiskele ilçesi Şehit Ekrem Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Başiskele Belediyesi´ne ait çöp kamyonunu kullanan sürücü Soner K., henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından araçtan indirildi.

Soner K.'yı tabancayla 2 bacağından vuran saldırgan olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Soner K., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemede, çöp kamyonu etrafında 5 adet boş mermi kovanı buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.