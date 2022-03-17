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Haberler Gündem 3. Sayfa Çöp konteynerinde çıkan yangın aracı yaktı
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Çöp konteynerinde çıkan yangın park halindeki aracı yaktı

İstanbul Sultangazi'de, çöp konteynerinde çıkan yangında alevlerin sıçradığı park halindeki hafif ticari araç da yandı. Vatandaşların yangına müdahale ettiği o anlar kameraya yansıdı

Çöp konteynerinde çıkan yangın aracı yaktı
Çöp konteynerinde çıkan yangın aracı yaktı
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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, çöp konteynerinde çıkan yangında park halindeki araç da yandı.

Yangın, dün akşam saat 21.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 80 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan çöp konteynerindeki çöpler, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, bir süre sonra konteynerin yanında park halinde bulunan hafif ticari araca sıçradı.

Çevredekiler bir yandan yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale ederken bir yandan da itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp konteyneri ile yanan araca müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta büyük çapta hasar oluşurken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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