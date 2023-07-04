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Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de kan donduran olay! Konteynırda bebek cesedi... - Son dakika haberler
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Kayseri'de çöp konteynerinde bir bebeğe ait cansız beden bulundu!

Kayseri'de kan donduran bir olay meydana geldi. Kentte yeni bir doğmuş bir bebeğin cansız bedeni çöp konteynerinde bulundu. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlenirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kayseri'de kan donduran olay! Konteynırda bebek cesedi... - Son dakika haberler
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AA

Kayseri'de bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bebeğe ait cansız beden bulundu.

AA'da yer alan habere göre Merkez Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Kılıçel Sokak'ta çöp konteynerindeki kağıtları toplayan kadın, bir bebeğe ait cansız beden gördü.

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, yeni doğduğu anlaşılan bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

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